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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ريال مدريد يرفض مطالب تشيلسي مقابل هافيرتز وأرسنال يقترب

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

رفض فريق نادي ريال مدريد مطالب إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل التفريط في خدمات اللاعب الألماني كاي هافيرتز نجم الفريق، و الذي يقترب من الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 .

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أكدت مصادر انجليزيه أن تشيلسي مستعد لتخفيض مطالبه لمن يرغب في التعاقد مع كاي هافيرتز، بعدما طلب الفريق الإنجليزي مبلغ 75 مليون استرليني مقابل بيع عقد اللاعب في انتقالات يونيو الجاري.

ونجح نادي تشيلسي في الحصول على خدمات هافيرتز من فريق باير ليفر كوزن الألماني بعقد يمتد لـ 5 مواسم بداية من يوليو لعام 2020، ويتبقى للاعب الألماني موسمين مع البلوز.

ريال مدريد يرفض وأرسنال يقترب

دخل نادي أرسنال في مفاوضات مع إدارة نادي تشيلسي للحصول على خدمات اللاعب كاي هافيرتز، لكن بعد مطالب البلوز أصبحت إدارة الجانرز مستعدة للتفاوض حول الصفقة بعد ابتعاد ريال مدريد عن سباق الحصول على خدمات اللاعب.

أكدت مصادر إسبانية أن ريال مدريد يرفض تمامًا دفع 75 مليون جنية استرليني مقابل هافيرتز، وان الفريق قد يكون مستعد للتفاوض مع البلوز إذا كان المبلغ 50 مليون جنية استرليني

موقف هافيرتز من عرض أرسنال

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يرغب هافيرتز في خوض تجربه جديده في الموسم المقبل من خلال بوابة نادي أرسنال والذي يساعد الجانرز في الدخول في مفاوضات مع تشيلسي للحصول على توقيع اللاعب.

يحصل هافيرتز على راتب سنوي مع تشيلسي قدره 9 مليون يورو والذي يفسح المجال لأرسنال في الحصول على خدمات اللاعب كونه مبلغ كبير بالنسبة للميرنجي الذي يريد تخفيض الرواتب في الفترة المقبلة.

 

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