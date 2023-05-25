مدرب بوروسيا دورتموند يكشف عن مشاركة بيلنجهام في مباراة  ماينز الحاسمة

تحدث إدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند اليوم الخميس، عن مدى مشاركة نجم خط وسطه الإنجليزي الشاب جود بيلنجهام في المباراة الحاسمة أمام ماينز بعد غدِ السبت في الجولة الختامية من الدوري الألماني من عدمه.

وأكد إدين تيرزيتش أن نجم خط وسطه الإنجليزي الشاب جود بيلنجهام قد يلحق بالمباراة الحاسمة أمام ماينز

وقال تيرزيتش: لا يزال هناك علامة استفهام بشأن جود، لقد تمكن من المشاركة بقوة في برنامجه التدريبي، الأمر يبدو جيدا، سنحدد مصيره من المشاركة قبل فترة وجيزة من المباراة.

وسيتُوج دورتموند ببطولته الأولى في "البوندسليجا" منذ عام 2012 إذا فاز على ماينز ، لينهي هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في آخر عشرة مواسم.

وغاب بلينجهام (19 عاماً) عن فوز دورتموند على مضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف دون رد الأسبوع الماضي بسبب ألم في الركبة.

وعاد لاعب منتخب إنجلترا لتدريبات دورتموند قبل الجولة الختامية للمسابقة،والتي قد تشهد المشاركة الأخيرة له مع الفريق، في ظل اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وقال تيرزيتش: لا يزال هناك علامة استفهام بشأن جود، لقد تمكن من المشاركة بقوة في برنامجه التدريبي، الأمر يبدو جيدا، سنحدد مصيره من المشاركة قبل فترة وجيزة من المباراة.

ويتوج دورتموند ببطولته الأولى في "البوندسليجا" منذ عام 2012 إذا فاز على ماينز ، لينهي هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في آخر عشرة مواسم.