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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

أوباميانج يفاضل بين 4 أندية بعد انسحاب برشلونة

اوباميانج
اوباميانج

انسحب نادي برشلونة الاسباني من سباق التعاقد مع اللاعب الجابوني الدولي بيير ايمريك أوباميانج نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، ليصبح اللاعب قريب من الانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل 2023-2024 .

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تلقى أوباميانج 4 عروض مؤخرًا لخوض تجربه جديده في الموسم المقبل خارج البلوز، وكان من بين العروض عرض برشلونة الذي تراجع عن ضم اللاعب بسبب ميزانية النادي التي لا تسمح بذلك.

رحل أوباميانج عن برشلونة مقابل 12 مليون يورو حصل عليها الكتالوني مقابل توقيع الجابوني لتشيلسي، فيما يحصل اللاعب في الفترة الحالية على راتب أسبوعي قدره 165 ألف جنية استرليني، وهو ما لا يقدر عليه البلوجرانا.

مطالب تشيلسي لرحيل اوباميانج

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي مطالبه للموافقة على رحيل أوباميانج في انتقالات يونيو الجاري، ووضع النادي مبلغ 5 مليون يورو أمام كل فريق يرغب في الحصول على الجابوني، لتدخل 4 أندية في الصفقة من بينها فريقين في السعودية، للحصول على خدمات صاحب الـ 33 عام.

4 أندية ترغب في خدمات اوباميانج

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دخلت أربعة أندية في سباق الحصول على خدمات أوباميانج بعد انسحاب العملاق الكتالوني من الصفقة، ومن بين الأندية فريقي ميلان وانتر ميلان الإيطاليين، بالإضافة إلى الأهلي والشباب من الدوري السعودي، ويفاضل شيخ الاندية السعودية بين موراتا واللاعب الجابوني للتوقيع مع أحدهم.

أزمة لأوباميانج في تشيلسي

كان أوباميانج قد فسخ عقده مع تشيلسي لمرتين خلال 18 شهرًا والتي تهدد مستقبل اللاعب في الكرة الاوروبية، خاصة بعدما شارك اللاعب في فترات قصيره للغية منذ الرحيل عن أرسنال.

 

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