عرض ضخم من الهلال السعودي لضم نجم الأهلي

دخل فريق نادي الهلال السعودي في مفاوضات قوية مع النادي الأهلي المصري، من أجل ابرام صفقة بين الفريقين لبداية التعامل بينهم للمرة الأولى، حيث يريد أزرق الرياض دعم صفوفه بعدة لاعبين في أكثر من مركز داخل الملعب.

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يرغب نادي الهلال السعودي في دعم مركز قلب الدفاع ووسط الملعب وقلب الهجوم كأولوية قصوى بعد رحيل عدد من لاعبي الفريق الأول في الميركاتو الصيفي الحالي أولهم إيجالو ولوسيانو فييتو، واقتراب رحيل صالح الشهري وعبد الله الحمدان.

الهلال يرغب في ضم مدافع الاهلى

ويرغب نادي الهلال في الحصول على توقيع اللاعب محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، بعد تقديم اللاعب مستوى جيد في الفترة الأخيره، وحصده للقب دوري أبطال أفريقيا، واقتراب تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز.

عرض الهلال للحصول على محمد عبد المنعم

تلقى النادي الأهلي عرضًا ضخمًا من نظيره الهلال بقيمة 12 مليون دولار للحصول على خدمات عبد المنعم، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عقود لمدة 3 مواسم، في انتظار حسم اللاعب موقفه النهائي من العرض.

موقف عبد المنعم من عرض الهلال السعودي

لم يحسم محمد عبدالمنعم موقفه من عرض الهلال السعودي، وقد ينتظر اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي مع القلعة الحمراء والتتويج ببطولة الدوري وكأس مصر والتفكير في الرحيل في يناير المقبل.

محمد عبدالمنعم مع الأهلي 2022-2023

لعب محمد عبدالمنعم صاحب الـ24 عامًا مع النادي الأهلي هذا الموسم 32 مباراة حتى الآن في جميع المسابقات، وسجل 4 أهداف، بينما لعب 14 مواجهة مع منتخب مصر الأول في الإجمالي سجل خلالها هدفين.

بدأ عبدالمنعم في النادي الأهلي وانتقل لنادي سموحة على سبيل الإعارة، ثم انتقل لـ فيوتشر، وعاد من جديد إلى المارد الأحمر، بعد تألقه اللافت مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2022.

يذكر أن نادي الهلال سيشارك في الموسم المقبل ببطولة دوري أبطال آسيا بعدما كان في نهائي النسخة الماضية، لكن قد يرفض عبد المنعم العرض بسبب مونديال الأندية.

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