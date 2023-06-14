يقدم مصمم الأزياء أحمد المغازي نصائح لارتداء الملابس خلال فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة: «لازم نحاول نلبس هدوم خفيفة علينا وواسعة، وتكون قطن، ونحاول نبتعد قدر الإمكان عن الملابس الغامقة، لأنها بتخلينا نحس بالحر أكتر».

وقال أحمد المغازي يمكن ارتداء القمصان الصيفية ولكن خلال الطقس الحار يجب أن تكون خفيفة حتى تعطى الشعور بالراحة والاسترخاء، مع أن يكون التصميم بسيطا، فيمكن ارتداء تى شيرت مخطط ، ويمكن ارتداء أزرار بأكمام طويلة أو بأزرار بأكمام قصيرة، مع اختيار قماش الكتان الخفيف الوزن للأكمام الطويلة.

أحمد المغازي يؤكد على أهمية ارتداء قمصان ذات ألوان فاتحة

واكد مصمم الأزياء يمكن ارتداء قمصان ذات ألوان فاتحة، ولكن يمكن اختيار قمصان منقوشة للاستمتاع ببعض الأشكال المختلفة، لعدم الشعور بالملل، وتعتبر الأكمام القصيرة المزخرفة هي موضة في الوقت الحالي ولهذا يمكن الابداع فيه

مصمم الأزياء أحمد المغازي يقدم نصائح لارتداء الملابس خلال فصل الصيف

وأشار أحمد المغازي إلى أن ارتداء السراويل الطويلة قد لا تكون مقبولة والأفضل السراويل القصيرة، فيمكن ارتداء الجينز القصير، ويمكن اختيار اللون الفاتح، مع تجنب اللون الأزرق الحقيقى، ويمكن ارتداء الجينز الأسود.