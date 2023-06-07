واجهي حر الصيف وحضري سموذي الموز بالأناناس المنعش

يُعد سموذي الموز بالأناناس الاختيار الأمثل لمواجهة حر الصيف، فيتميز بإحتوائه على العناصر الغذائية الهامة، كما يعوض الجسم كل ما تم فقده من فيتامينات ومعادن أثناء التعرق، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده وطريقة تحضيره.

سموذي الموز بالأناناس

فوائد سموذي الموز بالأناناس

فقدان الوزن

الأناناس حليف فعّال لفقدان الوزن، فهو غنيّ بالألياف التي تحسّن عملية الهضم الجيد والاستيعاب البطيء للمواد الغذائية، فتعطيك الشعور بالشبع المستدام وتغنيك عن الرغبة بتناول وجبة خفيفة.

بالإضافة إلى أنه غني كذلك بالفيتامين C الذي يساعد أيضاً على فقدان الوزن، وفي الواقع، أجرى باحثون دراسة على 20 امرأة سمينة لمعرفة تأثير اتّباع نظام غذائي منخفض بالمواد الدهنية وغنيّ بفيتامين C فوجدوا أنّ اللواتي اتّبعن نظاماً غذائياً قليلاً بمحتوى فيتامينC، كان لديهنّ نسبة أعلى من الدهون، لأنّ الفيتامين يعزّز عملية الأيض.

كما يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.

إزالة السموم من الجهاز الهضمي

الأناناس يساعد على التخلّص من السموم المتراكمة خلال اليوم، من خلال عملية التبوّل وإفراز العرق. كما أنّ محتواه العالي لمضادّات الأكسدة يساعد على حماية الخلايا الصحّية في الجسم ضدّ تأثيرات الجذور الحرّة التي تعزّز تراكم السموم وتؤدّي إلى ظهور الأمراض.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

سموذي الموز بالأناناس

طريقة عمل سموذي الموز بالأناناس

المقادير

- أناناس : كوب ونصف (مقطع)

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : كوب

- الموز : 1 حبة (مقطع)

طريقة التحضير

ضعي في إبريق الخلاط الكهربائي الموز والحليب.

أضيفي الأناناس، والعسل، على الموز والحليب، واخلطي المزيج جيداً.

صُبي السموذي في أكواب التقديم وقدميه بارداً.