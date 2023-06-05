4 مشروبات صحية لعلاج الجفاف في الصيف

يصاب البعض بالجفاف الشديد خصوصًا في فصل الصيف مع درجات الحرارة المرتفعة والتعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر، كما أن هناك بعض المشروبات التي تزيد من الجفاف وتجعلك تشعر بالعطش المستمر، وفيما يلي نقدم لك أبرزها وطريقة التخلص من الجفاف بمشروبات آخرى صحية ومفيدة.

الجفاف

مشروبات تسبب لك الجفاف

المشروبات الغازية

إذا كنت تلجأ إلى تناول المشروبات الغازية عند الشعور بالعطش في أجواء الصيف الحارة، فيجب إعادة النظر في هذه العادة، فشرب المشروبات المحلاة والسكرية يمكن أن يجعلك تشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

وعند تناول المشروبات الغازية تقوم بزيادة مستويات السكر في الدم، وعندما تفقد الخلايا الماء، يتم إرسال إشارة إلى الدماغ بأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء، مما يؤدي إلى زيادة العطش، كما يزيد السكر من احتياجات الجسم من الماء من أجل استقلاب السكر، في حين أن هذه المشروبات قد يكون مذاقها منعشًا، تذكر أنها يمكن أن تسهم في الجفاف.

القهوة

اعتاد الكثير من الناس على شرب القهوة، حيث يهتم أصحاب اللياقة البدنيه بها، كونها تحتوي على الكافيين الذي يعوض الطاقة المفقودة من الجسم، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الجفاف، كما أنها مدره للبول، إذا تم تناولها بكميات زائدة، مما يؤدي إلى عدم توازن محتوى الماء في الجسم.

الشاي الأخضر

على مر السنين، احتل الشاي الأخضر مكانة دائمة في نظامك الغذائي، بفضل الكمية العالية من مضادات الأكسدة والفلافونويد الموجودة فيه، ولكن يمكن أن يجعلك تشعر بالجفاف، مثل القهوة، يحتوي الشاي الأخضر على بعض محتوى الكافيين، والذي يعمل كمدر طبيعي للبول قد يتسبب ذلك في فقدان الجسم للماء، مما يجعلك تشعر بالتعب والخمول.

مشروبات صحية لعلاج الجفاف

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند رائعًا للشرب عند الإصابة بالجفاف، لأنه يوفر الماء الذي تشتد الحاجة إليه ويوفر الإلكتروليتات وقليل من الكربوهيدرات، وهذا مهم حقًا إذا كنت تعاني من الجفاف، وقد يساعد أيضًا في منع تقلصات العضلات.

الموز

الجفاف يجعلك تفقد المعادن الأساسية مثل البوتاسيوم من جسمك، الموز غنى بالبوتاسيوم وبالتالى فهو يساعد في تعويض البوتاسيوم المفقود من الجسم.

البطيخ

تحتوي الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تكون خيارًا رائعًا للحفاظ على رطوبتك.

هذا ينطبق بشكل خاص على الفواكه مثل البطيخ والشمام، وتحتوي كل هذه العناصر على نسبة عالية جدًا من الماء، مما يجعلها خيارات ممتازة عندما تكون مصابًا بالجفاف.

قد يساعد تخزين البطيخ في الثلاجة على تبريد جسمك إذا كان الجفاف ناتجًا عن الحرارة.

عصير التوت

يحتوى التوت البرى على نسبة عالية من الماء، ويحتوى هذا التوت الصغير أيضا على كمية مناسبة من السكر والملح، والتي يفقدها الجسم عندما تصاب بالجفاف.