شاهد .. فينيسيوس جونيور يرحب بيلينجهام بعد التعاقد الرسمي

رحب البرازيلي فينيسيوس جونيور بالوافد الجديد بيلينجهام لاعب خط وسط فريق الميرنجي ضمن خط التدعيم في فترة الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر فينيسيوس جونيور على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" على موقع التواصل الإجتماعي قائلا:" مرحبًا بك في أفضل فريق في العالم ".

وقد صدر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بيانًا صحفي بخصوص الكشف عن تفاصيل صفقة بيلينجهام قائلا :"

اتفق نادي ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلينجهام ، الذي سيبقى مرتبطًا بنادينا على مدى المواسم الستة المقبلة.

سيقام غدا الخميس 15 يونيو في تمام الساعة 12:00 ظهرا في مدينة ريال مدريد ، حفل تقديم جود بيلينجهام كلاعب جديد في ريال مدريد.

بعد ذلك ، سيظهر جود بيلينجهام أمام وسائل الإعلام

ويعد بيلينجهام الوافد الجديد لفريق ريال مدريد جاء لفريق ريال مدريد وفقًا لطلبات الإيطالي أنشليوتي الذي طلبها من الإدارة الفريق خلال إستعدادًا الفريق للموسم الجديد لعودة الفريق للمنافسات على منصات التتويج .

وأقامت إداراة ريال مدريد ثورة تغير في صفوف الفريق بخروج العديد اللاعبين عن صفوف الفريق إستعدادًا مع الفريق.

وأكد ريال مدريد أن مدة عقد النجم الإنجليزي لمدة 6 مواسم مقبلة، كما سيتم تقديم اللاعب خلال مؤتمر صحفي كبير في الغد.

تفاصيل مثيرة في تعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لريال مدريد تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، بعدما تمسك النادي الألماني بهذه القيمة لضم اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن الريال استهدف التعاقد مع جود بسبب الإمكانيات الفنية والبدنية العالية بجانب صغر عمره.

وأوضحت أن الملكي نجح في حسم الصفقة لصالحه بعد صراع شرس مع الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول..

على الجانب الأخر ، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البي أس جي لديه ترحيب ببيع مبابي لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

على الجانب الأخر، أكدت “موندو ديبورتيفو” أن النادي العاصمي سيوافق على العرض الأكبرمن حيث المقابل المادي، لذا سيتعين على مبابي التواصل مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد من أجل تقديم عرض قوي ماليًا للانضمام للنادي الملكي.