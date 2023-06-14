ريال مدريد يترقب موقف مبابي مع باريس

يترقب ريال مدريد الإسباني موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بعدما قام اللاعب بإبلاغ إدارة ناديه بعدم رغبته في تفعيل بند الاستمرار حتى نهاية 2025.

ويتحرك باريس سان جيرمان خلال الفترة الحالية للتعاقد مع بديل النجم الفرنسي، بعد اصرار النجم الفرنسي على الرحيل، مما يجعل الإدارة تفكر في الموافقة على بيعه حتى لا يرحل الصيف المقبل مجانًا.

باريس لا يمانع رحيل مبابي للريال

أبدت إدارة باريس سان جيرمان ترحيبها ببيع مبابي خلال الصيف الحالي، بعدما تمسك اللاعب بالرحيب عن الفريق خلال الموسم المقبل، وعدم تفعيل بند اَخر موسم له مع البي أس جي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان مرحب للغاية بفكرة بيع مبابي لريال مدريد خلال الصيف الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البي أس جي سوافق على العرض الأفضل ماليًا، لذلك في حالة قرر النجم الفرنسي الانضمام للريال فعليه التواصل مع إدارة الملكي بتقديم عرض قوي.

وشددت "موندو ديبورتيفو" على أن العلاقة بين الملكي وباريس ليست كما ينبغي لكن في حالة تقديم ريال مدريد عرض مالي قوي ستكون صفقة مبابي لصالحه، خاصة وأن اللاعب يرغب في التواجد داخل قلعة "سنتياجو بيرنابيو".

وأضافت: " ريال مدريد في انتظار إشارة إعلان البي أس جي بيع مبابي بشكل رسمي، من أجل البدأ في الاستعداد لشراء تعاقده".

وتابعت: "ريال مدريد جاهز للتحرك خلال الفترة المقبلة، لكن لا يريد الدخول في مزادات مع منافسين، لكن رأي اللاعب سيكون الحاسم في هذا الموضوع".

وأكدت تقارير أخري أن سبب تفكير مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان يعود لعدم تتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من النجوم الكبار التي يمتلكها الفريق في كل مراكز الملعب.

بيان مبابي

وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد اقتراب مبابي من الرحيل عن باريس سان جيرمان إلا أن اللاعب شدد على أنه لم يطلب الرحيل عن الفريق خلال الموسم المقبل، لكن بيانه عن الموسم بعد المقبل.

وشدد مبابي على أنه لم يناقش فكرة تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفنرة الحالية، لكنه يستمتع بالتواجد داخل حديقة الأمراء خلال الفترة الحالية.