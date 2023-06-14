مبابي يرفض التفريط في حلم اللعب لـ ريال مدريد

يرفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان التفريط في حلم اللعب لريال مدريد الإسباني، على الرغم من تجديد اللاعب لعقده مع فريقه خلال الموسم الماضي حتى نهاية 2025.

وتبحث إدارة باريس سان جيرمان عن بديل النجم الفرنسي، بعدما تمسك اللاعب بالرحيل عن الفريق، بعدما أرسل خطابًا لإدارة النادي العاصمي يطالبهم بعدم موافقته على تفعيل بند الموسم الثالث له والمقرر نهايته في 2025.

باريس يفتح الباب أمام رحيل مبابي

أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن البي أس جي لديه ترحيب ببيع مبابي لريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” أن النادي العاصمي سيوافق على العرض الأكبرمن حيث المقابل المادي، لذا سيتعين على مبابي التواصل مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد من أجل تقديم عرض قوي ماليًا للانضمام للنادي الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العلاقة بين ريال مدريد وباريس ليست على ما يرام، لكن الأموال هي التي ستتحكم في مصير الصفقة، ففي حالة قرر العملاق الإسباني ضم مبابي سيتعين عليه تقديم عرض مالي قوي ومن ثم سيفوز بخدمات اللاعب.

وذكرت “موندو ديبورتيفو”: " الريال ينتظر إشارة البي أس جي لبيع كيليان رسميًا، للبدأ في شراء تعاقد اللاعب".

وأضافت: "الملكي جاهز خلال الفترة المقبلة للتحرك من أجل التعاقد مع مبابي، لكنه يرفض دخول مزاد مع لأندية منافسة، لكن فيالأخير رأي اللاعب هو من سيحسم هذا الموضوع".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد كشفت في وقت قريب عن أن مبابي أرسل خطابًا رسميًا لإدارة باريس سان جيرمان، بالأمس، يخبرهم فيه أنه لن يقوم بتفعيل خيار تمديد عقده لعام آخر حتى صيف 2025.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن البي أس جي لن يقف أمام رغبة مبابي في حالة تمسكه بالرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت "ليكيب" أن الجوهرة الفرنسية يضع اللعب لريال مدريد الإسباني كأولوية بعد قراره النهائي بمغادرة حديقة الآمراء، خاصة وأن اللاعب نادم على قرار تجديد عقده، على الرغم من الراتب الكبير، الذي حصل عليه بعد توقيع عقد التجديد مع النادي العاصمي.

جاء قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعد فشل فريقه في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال المواسم السابقة، على الرغم من النجوم التي يمتلكها الفريق في كل مركز من مراكز الملعب.

الجدير بالذكر أن مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان مطلع العام الماضي حتى صيف 2025، بعدما نجح رجل الأعمال القطري ناصر.