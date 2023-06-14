جيرارد يطلب مهلة قبل التوقيع مع الاتفاق السعودي

وجَّه الإنجليزي ستفين جيرارد المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا، طلبًا بمنحه مهلة قبل الرد بشكل رسمي على العرض الذي قدَّمه له لقيادة الفريق السعودي في الموسم الماضي.



عقد مسئولو الاتفاق اجتماعًا مع ستيفن جيرارد طالبوه بضرورة أن يعود الفريق للمنافسة بقوة وعليه طالب جيرارد بمنحه وقتًا كافيًّا لدراسة الأمور.



تابعت التقارير، أن جيرارد وضع شرطًا على إدارة نادي الاتفاق أن تمنحه صلاحيات تحديد قائمة اللاعبين الأجانب الذين سينضمون للفريق السعودي لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.



9 ملايين يورو:



أضافت، أن الاتفاق رصد مبلغ 9 ملايين يورو لمدة موسمين لجيرارد، وسيكون مسئولا عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب في فترة الميركاتو الصيفي.



تابعت، أن المفاوضات بين الاتفاق والمدرب جيرارد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين بشأن الجانب المادي المتضمن عقد المدرب.



رحل جيرارد عن تدريب أستون فيلا في شهر أكتوبر الماضي، ولم يتولَ قيادة أي فريق منذ ذلك الحين.



قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020-2021، وأنهى الموسم دون هزيمة.



خاض ستفين جيرارد إجمالي 192 مباراة مع فريق رينجرز، وحقق الفوز في 124 مباراة بينما تعادل في 41 مباراة وخسر 27 مباراة.

بينما قاد تدريب أستون فيلا في إجمالي 40 مباراة لكنه لم يحقق الفوز سوى في 13 مباراة بينما خسر 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات.

فى سياق متصل أعلن نادي الاتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي، عن إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب سوء نتائجه في بطولة الدوري السعودي، ومن المقرر لأنطونيو كازورلا أن يتولي مهمة الفريق خلال الأيام المقبلة.

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي منافسات الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم المنصرم 2022-2023، في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة ويملك في رصيده 37 نقطة، جمعهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وتلقي الهزيمة في 13 مباراة منذ انطلاق البطولة.







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