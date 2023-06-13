جيرارد يضع شرطا قبل تولي قيادة الإتفاق السعودي

أبلغ الإنجليزي ستيفن جيرارد إدارة نادي الإتفاق السعودي، بشرطه ذلك قبل التوصل لإتفاق لتوليه مهام قيادة الفريق السعودي في الموسم الكروي الجديد.



وتابعت التقارير، أن جيرارد وضع شرطا لإدارة نادي الإتفاق أن تعطيه إدارة النادي السعودي صلاحيات لتحديد قائمة اللاعبين الأجانب الذين سينضمون للفريق، من أجل دعم صفوفه في الموسم المقبل.



9 ملايين يورو



أشارت التقارير، أن الإتفاق وضع مبلغ 9 مليون يورو لمدة موسمين لجيرارد على أن يكون هو المسؤول الأول عن التعاقدات مع اللاعبين الأجانب في الميركاتو الصيفي.



وزار جيرارد نادي الاتفاق وأجرى جولة استكشافية في مرافق النادي والملعب الجديد مع المدير التنفيذي للنادي.



وتابعت أن مفاوضات بين النادي السعودي، وجيرارد وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتوصلوا لإتفاق مبدئي بين الطرفين، على الجانب المالي في عقد المدرب

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ورحل جيرارد عن قيادة فريق أستون فيلا الإنجليزي في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتولى قيادة أي فريق، بعدما قاد فريق رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاستكلندي في موسم 2020-2021، وأنهى الموسم دون هزيمة.

وحقق ستفين جيرارد إنجازًا تاريخيًا ومميزًا مع رينجرز بعدما توج بالدوري الأسكلتندي موسم 2020-2021 بدون هزيمة.

وخاض ستفين جيرارد إجمالي 192 مباراة مع فريق رينجرز، وحقق الفوز في 124 مباراة بينما تعادل في 41 مباراة وخسر 27 مباراة.

بينما قاد تدريب أستون فيلا في إجمالي 40 مباراة لكنه لم يحقق الفوز سوى في 13 مباراة بينما خسر 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات.





وفى سياق متصل أعلن نادي الإتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي ، عن إقالة ا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب سوء نتائجه في بطولة الدوري السعودي، ومن المقرر يتولي انطونيو كازورلا ان يتولي مهمة مهمة الفريق خلال الأيام المقبلة .

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي منافسات الموسم الماضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2022-2023 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة ، جمعهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وتلقي الهزيمة في 13 مباراة منذ إنطلاق البطولة.







