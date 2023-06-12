جيرارد يصل السعودية تمهيدًا لتولى تدريب الاتفاق السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول ستيفن جيرارد نجم ليفربول ومدرب أستون فيلا السابق إلى الدمام تمهيدًا لتوليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

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وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن إدارة نادي الاتفاق السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع جيرارد لتدريب الفرسان بداية من الموسم المقبل.

وخلال الساعات الماضية انتشرت العديد من الصور لوصول ستيفن جيرارد إلى الدمام تمهيدًا لإنهاء اتفاقه مع إدارة نادي الاتفاق السعودي.

وكانت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلنت إقالة ستيفن جيرارد فى أكتوبر الماضي 2022 وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق.

مشوار ستفين جيرارد التدريبي



وحقق ستفين جيرارد إنجازًا تاريخيًا ومميزًا مع رينجرز بعدما توج بالدوري الأسكلتندي موسم 2020-2021 بدون هزيمة.

وخاض ستفين جيرارد إجمالي 192 مباراة مع فريق رينجرز، وحقق الفوز في 124 مباراة بينما تعادل في 41 مباراة وخسر 27 مباراة.

بينما قاد تدريب أستون فيلا في إجمالي 40 مباراة لكنه لم يحقق الفوز سوى في 13 مباراة بينما خسر 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات.





وفى سياق متصل أعلن نادي الإتفاق السعودي عبر حسابه الرسمي ، عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بسبب سوء نتائجه في بطولة الدوري السعودي، ومن المقرر يتولي انطونيو كازورلا ان يتولي مهمة مهمة الفريق خلال الأيام المقبلة .

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي منافسات الموسم الماضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2022-2023 في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة ، جمعهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 لقاءات وتلقي الهزيمة في 13 مباراة منذ إنطلاق البطولة.

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