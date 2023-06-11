محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ دوري الأبطال

تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2022/2023، بعدما اختتمت البطولة بشكل رسمي بالأمس بتتويج مانشستر سيتي على حساب إنتر ميلان.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أفضل 11 لاعب في نسخة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، والتي ضمت الثلاثي الهجومي محمد صلاح، وإرلينج هالاند، وفينيسيوس جونيور.

التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندريه أونانا_ إنتر ميلان.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو_ نابولي، أليساندرو باستوني_ إنتر ميلان، روبن دياز، وناثان آكي_ مانشستر سيتي.

الوسط: كيفين دي بروين _ مانشستر سيتي، فيديريكو فالفيردي _ ريال مدريد، جواو ماريو_ بنفيكا.

الهجوم: محمد صلاح _ ليفربول، إيرلينج هالاند _ مانشستر سيتي، فينيسيوس جونيور_ ريال مدريد.

تفاصيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين المان سيتي وإنتر ميلان

نجح مانشستر سيتي في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف في المواجهة النهائية، والتي جمعت الفريقين بالأمس على ملعب أتاتورك الأولمبي بتركيا.

سيطر الفريقان على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدر الفريق الإنجليزي ونظيره الإيطالي أكثر من فرصة خطيرة، لكن لم تهتز الشباك طوال الـ 45 دقيقة الأولى.

بينما شهد الشوط الأول قبل نهايته بعشر دقائق تعرض السيتي لصدمة قوية بعدما تعرض لاعب وسط السيتي كيفن دي بروين للإصابة، وخرج متأثرًا بإصابته، مما جعل المدير الفني بيب جوارديولا يضطر لاستبداله والدفع باللاعب فيل فودين.

ومع الدقيقة 67 من عمر الموقعة القوية استطاع رودري، نجم السيتي احراز هدف التقدم للسيتي من تسديدة صاروخية ليقترب الفريق السماوي من لقب البطولة، وجاء الهدف بعد فرصة خطيرة مهدرة للنيراتزوري.

بينما ظل إنتر ميلان يحاول تدارك النتيجة وتسجيل هدف التعادل، ليشن عدد كبير من الهجمات على مرمى السيتزين إلا أنه العملاق الإيطالي لم يتمكن من هز الشباك.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني، فيما صعد إنتر على حساب مواطنه إي سي ميلان.