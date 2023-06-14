أزمات الكرة المصرية عرض مستمر فمن المسئول؟

أزمات الكرة المصرية، منذ إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين استعدادًا لملاقاة منتخب غينيا بالمغرب ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا، نشبت أزمة داخل الفراعنة بعد ضم إحدى لاعبي الدوري المصري الممتاز.

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أزمة إعلان قائمة منتخب مصر:

شهدت قائمة منتخب مصر تواجد محمد هلال لاعب البنك الأهلي مما أثار علامات استفهام كثيرة حول انضمامه لصفوف الفراعنة، بعد إعلان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عن ثبوت عينة إيجابية لأحد لاعبي الدوري الممتاز في فبراير الماضي دون الكشف عن هوية اللاعب، وذلك بعدما خضع اللاعب لإجراء عينة ثانية لتثبت صحة التقرير.

حقيقة استبعاد محمد هلال لاعب البنك الأهلي من معسكر منتخب مصر:

نفى الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج" الماتش "، المذاع على قناة صدى البلد التلفزيونية ما أعلن عنه بشأن سبب استبعاد محمد هلال لاعب المنتخب بسبب الإصابة لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الحقيقة تكمن فى ثبوت تعاطى اللاعب مادة محظورة أثبتها كشف المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في 30 يناير 2023 الماضي.

محمد هلال

من المسئول؟

فمن المسئول عن انضمام اللاعب لصفوف المنتخب الوطنى مع علمه بكشف العينة الايجابية التى أثبتتها المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات؟

اتحاد الكرة المصري

أرقام محمد هلال:

لعب محمد هلال 16 مباراة مع البنك الأهلي بعد خضوعه لكشف المنظمه المصرية للمنشطات فى الدوري المصري، حققَّ الانتصار في 6 مباريات، وحسم التعادل في 5 لقاءات، وهزم 5 مواجهات.

قررَّ الجهاز الفنى لمنتخب مصر استدعاء أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي للانضمام لصفوف منتخب الفراعنة بدلًا من محمد هلال لاعب البنك الأهلي لملاقاة منتخب غينيا بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024 بـ "كوت ديفوار".

يخوض منتخب مصر مباراة أمام نظيره الغيني مساء اليوم، بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة التى تجمعهما، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التى تحتضنها كوت ديفوار 2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - علي جبر أو(ياسر إبراهيم) - أحمد أبوالفتوح.

الوسط: حمدي فتحي - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو أو (تريزيجيه).

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.

ويعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا، الذي يشاركه الصدارة بنفس الرصيد.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة:

1- مصر ـ 9 نقاط

2- غينيا ـ 9 نقاط

3- مالاوي ـ 3 نقاط

4- إثيوبيا ـ 3 نقاط

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب، فيما تُذاع المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 4".

قائمة منتخب مصر لمباراة غينيا في تصفيات أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.