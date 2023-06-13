اصنعي شاورما بالدجاج علي الطريقة الفرنسية

حضري شاورما فرنسية بالدجاج التي تصنف من اشهي الأكلات وتعتبر من أسهل الوصفات السريعة المشهورة حول العالم، التي يعشقها الصغار والكبار، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

شاورما فرنسية بالدجاج

مقادير الشاورما الفرنسية بالدجاج



- لبن زبادي : نصف كوب

- الثوم : فصّان (مهروس)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل : نصف كوب (مقطع)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- الماء : ربع كوب

- الفلفل الحار : ملعقة صغيرة

- صدر الدجاج : كيلو (مقطع شرائح سميكة)

- الخبز الفرنسي : حسب الحاجة (فينو)

- جبن الشيدر : حسب الحاجة

- القرنفل : ثمن ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (بودرة)

- جوزة الطيب : ثمن ملعقة صغيرة (مطحونة)

شاورما فرنسية بالدجاج

طريقة التحضير



في وعاء كبير وعميق ضعي المكونات التالية: الخل، والماء، واللبن الزبادي، وعصير الليمون، وحركي المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي للمزيج السابق المكونات التالية: البصل المفروم، وزيت الزيتون، والثوم المهروس، وحركي جيداً حتى تتمازج المكونات وتختلط جيداً.

أضيفي الملح، والقرنفل، والفلفل الحار، والكمون، والفلفل الأسود، وجوزة الطيب، وحركي.

أضيفي صدور الدجاج في التتبيلة، وقومي بتغطية الوعاء ووضعه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

ضعي كمية من الزيت النباتي في مقلاة، وارفعيها على حرارة عالية، ثم ضعي شرائح الدجاج المقطعة مع التتبيلة وتحريكها بين فترة وأخرى لمدة 10 دقائق.

حضري الخبز الفرنسي وقطعيه من النصف، وضعي حشوة الشاورما وفوقها شرائح جبنة الشيدر.

أدخلي الشاورما للمايكرويف أو الفرن الساخن لمدة دقيقة حتى تذوب الجبنة وتقدم الشاورما ساخنة.