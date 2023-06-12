طريقة عمل بان كيك بالفراولة والكريمة .. فطار خفيف ولذيذ

تعتبر حلوى بان كيك من أشهر أنواع الحلويات الأمريكية، فهي واحدة من الوجبات الخفيفة عند تناولها على الإفطار، ويفضلها العديد من الأشخاص بسبب سهولة تحضيرها، وإمكانية تناولها بأكثر من طريقة، وفى خطوات سهلة وبسيطة، نقدم لك طريقة تحضيرها بالفراولة والكريمة.

بان كيك بالفراولة

طريقة تحضير بان كيك بالفراولة والكريمة

المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة

- سكر : 260 غم

- البيض : 4 حبات

- حليب : ليتر

- الزبدة : 4 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- الفراولة : 50 غم (مقطعة)

- الموز : 50 غم (مقطع)

- كريمة : ملعقة كبيرة (مخفوقة)

- دقيق : 600 غراماً

- بيكنج بودر : 3 ملاعق كبيرة

- الماء : كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- القرفة : عود

- القرنفل : نصف ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. يضاف كل من البيض والحليب والزبدة المذوبة إلى الخليط الجاف (الدقيق والبيكنج باودر والملح و40 غرام من السكر)، مع الخفق جيداً.

2. تسخن مقلاة عميقة غير لاصقة أو صينية مسطحة بدون إضافة الزيت، تسكب من ملعقة ونصف إلى ملعقتين من الخليط فيها، وعندما تظهر الفقاعات على السطح، تقلب الفطيرة على الوجه الآخر وتطهى حتى تصبح ذهبية اللون من الوجهين، وهو ما يتطلّب دقيقة تقريباً لكل وجه.

3. لإعداد الصلصة: تخلط جميع مكوناتها (كوب من الماء، كوب من السكر، ملعقة من العسل، عود من القرفة، ½ ملعقة صغيرة من القرنفل، ½ ملعقة من جوزة الطيب).

4. تحرّك في قدر توضع على نار خفيفة، إلى أن تغلي. ثم، يرفع هذا المزيج وينزع عود القرفة، ويدع إلى أن يبرد.

5. ثم يستخدم على "البان كيك" التي تزيّن بالموز والفراولة والكريما المخفوقة والصلصة.

بان كيك بالفراولة

فوائد الفراولة

تعزز مناعتك

عندما تفكر في الأطعمة الغنية بفيتامينC ، فمن المحتمل أن يتبادر إلى الذهن البرتقال لكن الفراولة هي أيضًا مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، حيث تحتوي على 100 في المائة (ما يقرب من 100 ملليجرام) من الاحتياجات اليومية في كوب واحد فقط من شرائح التوت.

تنظم مستويات السكر في الدم

من أبرز فوائد الفراولة أنها قد تُساهم في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك يعود بسبب احتوائها على الألياف الغذائية التي تُساهم في الحد من الشعور بالجوع، وبتالي تناول كميات طعام أقل، وهذا ما يُساهم في تنظيم السكر في الدم.

التقليل من احتباس السوائل

حيث تعد الفراولة من الأطعمة الطبيعية المُدرة للبول والتي يساهم تناوُلها في تقليل هذا الاحتباس، كما أنَّ تناوُل بعض الخضار والفواكه الغنيّة بالماء، مثل: الشمّام، والبطيخ، والخس، والملفوف، والكرفس، والهليون، والسبانخ، إلى جانب الفراولة، يُساعد على الحفاظ على الجسم رطباً، وبالتالي عدم الشعور بالانتفاخ.

تقليل خطر الإصابة بالنقرس

تُعد بعض الأطعمة كالفراولة، وأنواع أخرى من الخضار والفواكه، مثل: البرتقال، والأناناس، والفلفل الحلو، من الأطعمة الغنيّةٌ بفيتامين ج، الذي قد يُقلل من مستوى حمض اليوريك في الدم، مما قد يُحسّن من حالة مرض النقرس، إلّا أنّ الأدلّة مُتضاربة حول علاقة فيتامين ج بتقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

أحد فوائد الفراولة تعزيز وتحسين صحة القلب والشرايين عمومًا، وتعزى هذه الفائدة المحتملة إلى احتواء الفراولة على كل مما يأتي:

الألياف التي قد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيئ في الجسم.

البوتاسيوم، إذ يُعزز البوتاسيوم صحة الأوعية الدموية، ويمنع ارتفاع ضغط الدم، وهذا يؤدي إلى تعزيز صحة القلب.﻿

نسب معتدلة من حمض الفوليك الذي يُساعد على تحسين صحة القلب.

مضادات الأكسدة، مثل: الأنثوسيانين، ومضادات الالتهاب، مثل: الفلافونويدات، والتي جميعها تساعد على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب.

التخفيف من فَرط التعرق الليلي

وضحت دراسة رصدية قائمة على الملاحظة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية العلاجية عام 2013، أُجريت على النساء في مرحلة انقطاع الطمث، أن اتباعهن لحمية البحر الأبيض المتوسط، واستهلاكهن للفواكه، مثل: الفراولة، والأناناس، والشمام ، قلل من خطر الإصابة بأعراض انقطاع الطمث، مثل: فرط التعرق الليلي، والهبات الساخنة.