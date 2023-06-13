أسهل طريقة لتحضير كيك الشوفان بالموز الصحي

تعتبر كيك الشوفان بالموز من الأكلات الصحية، وأشهي الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيك الشوفان بفاكهة الموز.

كيك الشوفان بالموز

مقادير كيك الشوفان بالموز

- دقيق : كوب ونصف

- الشوفان : ربع كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- حليب : نصف كوب

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- بيكربونات الصودا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- سكر : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- رذاذ الطبخ : حسب الحاجة (رذاذ الزبدة)

كيك الشوفان بالموز

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي الدقيق بعد نخله مع الشوفان، والقرفة، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا في وعاء.

في وعاء آخر، ضعي الموز المهروس، وأضيفي إليه اللبن الزبادي واخلطي جيداً.

اخفقي البيض مع السكر حتى يتجانس المزيج، ثم أضيفي مزيج البيض فوق خليط الموز وحركي.

أضيفي إلى مزيج البيض خليط الدقيق والشوفان بالتناوب مع الحليب حتى ننتهي من الكمية كاملة أثناء الخفق.

حضري قالب كيك ورشّيه برذاذ الزبدة، ثم اسكبي خليط الكيك في القالب واخبزيه في الفرن حتى ينضج.

أخرجي القالب من الفرن، واتركيه حتى يبرد تماماً، ثم قطعيه وقدميه.