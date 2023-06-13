السبت المقبل .. بدء اختبارات الناشئين بالأهلي

أعلن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ، فتح الباب أمام المتقدمين لاختبارات الناشئين الجدد من مواليد عام ٢٠٠٧ وحتى مواليد ٢٠١٨، بداية من السبت الموافق ١٧ يونيو الجاري ، على أن يتم تقسيم المراحل العمرية على مدار الأسابيع والأيام المقبلة.





كان قطاع الناشئين لكرة القدم بالأهلي قد بدء صباح اليوم الثلاثاء في طرح استمارات اختبارات الناشئين أمام المواطنيين الراغبين، وبدأت عملية البيع في تمام العاشرة صباحًا.

قيمة الاستمارة ..

وقدرت قيمة الاستمارة الواحدة ١٠٠ جنيه، على أن تتوافر الاستمارات من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، يوميًّا، حتى الجمعة المقبل، وذلك عبر المنافذ المعدة لها في مقر النادي الرئيسي بالجزيرة وفروعه الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج يوم الأحد الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة بعد التعادل أمام نظيره الوداد البيضاوي 1-1 لحساب مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي في المواجهة المدافع محمد عبد المنعم من كرة رأسية.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة يوم الأحد قبل الماضي بنتيجة 2-1 أحرز هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

وواصل الأهلي بذلك الانتصار واللقب القاري تصدره قائمة أندية القارة الإفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، وهو رقم يقدر بأكثر من ضعف من يليه في الترتيب الأندية المتوجة باللقب، بعد أن فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.