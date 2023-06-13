هادي خشبة: "محمد الشناوي" حارس لا غنى عنه في الأهلي

أكد هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لا غني عنه خارج وداخل الملعب لأنه حارس صاحب شخصية كبيرة ومؤثرة.

وقال هادي خشبة نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن محمد الشناوي قيمة كبيرة داخل وخارج الملعب في فريق الأهلي ولا يمكن الاستغناء عنه في الفترة المقبلة ".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس مرمى الفريق يعد أبرز قائد لفريق الأهلي سواء داخل وخارج الملعب وقام بدور كبير في مباراة الأمس أمام الوداد المغربي ولعب دوراً كبيراً في حصد اللقب ".

أحمد كشري: الأهلي إستحق لقب دوري الأبطال

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي حقق المطلوب في مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي والوداد كانت خالية من الفنيات وهو ما عاب على الفريقين وهو حال مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"فريق الأهلي حقق المطلوب من المباراة بالتعادل الإيجابي واقتناص لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه ".

وأضاف كشري: " من وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعد مباراة قوية أمس في ملعب مركب محمد الخامس ".

وأتم:" فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام الوداد المغربي في عقر داره ووسط جمهور كبير حضر لمؤزارة الوداد في مباراة الأمس ".

ميدو : حسام غالى هو الرئيس القادم للنادي الاهلي

أضاف نجم الزمالك السابق : "بشرط حسام غالي يبقى رئيس النادي الأهلي القادم، هو سيكون بالطبع رئيس النادي الأهلي القادم، ولكن حسام غالي حقيقي راجل محترم ومتربي كويس وكل المشاكل اللي واجهها في حياته، معظمها لأنه طول عمره مبيحبش يشوف حاجة غلط ويسكت عليها" .

واختتم حديثه قائلا: "محمود الخطيب ممثلا جبهة قوية في النادي الأهلي، يؤكد برسالته أن حسام غالي هو المستقبل هو القادم".