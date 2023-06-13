ميدو يكشف كواليس خاصة وراء تتويج الأهلي بالنجمة الـ11

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أسباب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: "الأهلي كان من الممكن أن يفوز برباعية أو ثلاثية في مباراة الذهاب ضد الوداد بنهائي أفريقيا خاصة بعد الهدف الثاني الذي سجله محمود عبد المنعم كهربا، لكن نقطة التحول بالنسبة للأهلي، هدف الوداد الذي سجله في القاهرة"

أضاف نجم الزمالك السابق: "الوداد لعب على تسجيل هدف مبكر، وبالفعل سجله، ولكن هل الوداد لعب بشخصية البطل بعدما سجل الهدف؟ الإجابة لا، الأهلي هو من لعب بشخصية البطل بعدما استقبل هدفا مبكرا في ملعب محمد الخامس" .

ميدو : لا أحد يمكنه أن يقول الوداد يستحق اللقب الإفريقي

وواصل ميدو حديثه: "هناك فارق كبير بين الأهلي والوداد، ولا يوجد أي شخص مغربي يُمكنه أن يقول أن الوداد يستحق حصد لقب دوري أبطال أفريقيا، هناك فريق واحد لعب بشخصية البطل وهو النادي الأهلي"

واختتم حديثه قائلا : "التحضير الذهني بالنسبة للأهلي كان أفضل كثيرا من لاعبي الوداد، الذين فكروا في العديد من الأشياء غير كرة القدم، وجمهور الوداد، الذي أشعل الشماريخ في الدقيقة 72، وتسبب في إيقاف المباراة بسبب عدم وضوح الرؤية، ساهم في خسارة فريقه للقب دوري الأبطال، توقف المباراة منح فرصة كبيرة لتجميع قواها مرة أخرى، وللحديث معا، ومع مارسيل كولر، منح فرصة للاعبي الأهلي للحصول على النفس، والقوة البدنية، وفي النهائيات خاصة لو متأخر في النتيجة تكون أنت الذي تبذل جهدا بدنيا أكبر"

كولر يطير الي سويسرا لقضاء إجازته مع العائلة

سافر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المغرب إلى سويسرا مباشرة، لقضاء إجازة تستمر حتى يوم 18 من الشهر الجاري.

كما حصل بقية أعضاء الجهاز المعاون هارالد جامبيرلي المدرب، وأندرياس إندويا مخطط الأحمال، وياسين الميكاوي، على إجازة، وسافر الجميع إلى سويسرا لقضاء الإجازة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح مارسيل كولر اللاعبين راحة حتى يوم 18 من الشهر الجاري، يعود بعده اللاعبون لاستئناف تدريباتهم، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري.