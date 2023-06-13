ميسي  يبعث برسالة للاعبي العالم ويكشف عن موقعه في مونديال 2026

بعث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين والمنتقل مؤخراً إلى إنتر ميامي الأميركي برسالة إلى لاعبي كرة القدم الشبان.

جاءت الرسالة في صورة نصيحة واغتنام مسيرتهم بأفضل وجه ممكن لأن الزمن يمضي بسرعة وقد لا تتكرر الفرص مجدداً.

وأعلن ميسي الأسبوع الماضي، انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة صينية حيث يتواجد مع منتخب بلاده حاليا،: نصيحتي للاعبي كرة القدم الشبان أن مسيرة اللاعب تمضي بسرعة، لست مُعلماً، لكن أود أن أنصحكم، عندما تنتهي مسيرتكم في ملاعب كرة القدم، لن تحصلوا على مسيرة أخرى، لذا عليكم اغتنامها.

وقال الفائز بكأس العالم الأخيرة: أعتقد أن المونديال الذي فزت به سيكون الأخير في مسيرتي، هذا قرار نهائي، قد أتواجد في أميركا والمكسيك وكندا حيث إقامة المونديال المقبل2026 للمشاهدة فقط.