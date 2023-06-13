ميسي: مونديال قطر الأخير لي والكرة الذهبية لم تعد مهمة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وإنتر ميامي الحالي، أنه لن يشارك في نسخة كأس العالم المقبلة 2026، بعدما قارب اللاعب من اعتزال كرة القدم خلال السنوات القليل المقبلة.

وأكد أن مونديال 2026 لن يشارك به، بعدما نجح الدولي الأرجنتيني في التتويج بنسخة مونديال قطر 2022، عقب الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، في المباراة التي أنتهت بالتعادل 3/3.

بينما علق على تتويجه بالكرة الذهبية، حيث أوضح أنها لم تعد مهمة، بعدما حصل عليها عدة مرات طيلة مسيرته التي أمتدت لأكثر من 17 عامًا.

تصريحات ميسي

تحدث النجم الأرجنتيني في حوار أجراه مع صحيفة "تيتان سبورتس" الصينية الرياضية،حيث قال: "لا أظن ذلك، مونديال قطر 2022 ستكون اَخر كأس عالم لي في كرة القدم".

وأضاف ميسي: "سنري كيف تسير الأمور خلال الفترة المقبلة، لكن من حيث المبدأ لا، لن أذهب إلى المونديال المقبل المقبل".

بينما علق على تتويج الكرة الذهبية، فرد متسائلًا: "البالون دور؟.. في حال حصلت عليها فهذا جيد، لكن لو لم يحدث فلا توجد لدي مشكلة".

وأردف عن سؤال هل الكرة الذهبية مهمة بالنسبة لي؟، فقال: "لا.. في هذه المرحلة من حياتي الكروية لم يعد الموضوع مهم".

وتابع: "تحدثت كثيرًا عن إن الجوائز الفردية لا تهمني مقارنة بالألقاب الجماعية، أهم جائزة في الوقت الحالي هي كأس العالم، إنها الأعظم بالنسبة لي خلال مسيرتي".

وأتم مبابي تصريحاته: "هناك تواصل مع بيب جوارديولا، فهو يستحق الفوز بدوري الأبطال، إنه أفضل مدرب في العالم".

ميسي ينتقل لـ إنتر ميامي

نجح إنترميامي الأمريكي في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما انتهى تعاقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الهلال قد تقدم بعرض خيالي للنجم الأرجنتيني لمدة ثلاث مواسم مقابل الحصول على مليار و500 مليون يورو، لكن اللاعب رفض اللعب في الدوري السعودي، ليقرر بعدها الانتقال بشكل رسمي للدوري الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وكانت أسرة النجم الأرجنتيني وخاصة زوجته لها دور كبير في حسم وجهة اللاعب بالانتقال لأمريكا.