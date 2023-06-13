ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسيوط، اليوم الثلاثاء، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط، عقب اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023.. بالأسم بعد طول انتظار، إذ تأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023، عن المعتاد، وكان الطلاب قد أنهوا الامتحانات منذ 20 يومًا.

وتصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثانى 2023، التريند، عقب إعلان ظهورها، وبعد عمليات بحث مكثفة، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.

ووفي قوت سابق قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على وشك الكشف نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وإعلان نسب النجاح في كل إدارة تعليمية بشكل منفصل، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، ينتظر الآن الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن النتيجة للاطمئنان على نتائجهم وتحديد مسارات تعليمهم المستقبلية.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط

وكانت أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط بدأت منذ الأسبوع الماضي، وعقب انتهاء عملية تقدير الدرجات يعتمد محافظ الإقليم النتيجة خلال ساعات، ثم تُعلن على صفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط

وترأس عبدالعزيز حسن زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع موجهي جميع المواد الدراسية وشدد على ضرورة العمل بدقة وتأنٍ لصالح الطلاب، وإعطائهم حقوقهم الكاملة في عملية التصحيح ورصد الدرجات مع الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة للشفافية، ومتابعة تعليمات رؤساء الكنترول والحجرات.

وقال وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط انتهت تماما مساء أمس، وتمت بمنتهى الدقة والشفافية، لخدمة مصلحة الطلاب، حيث بدأت عملية تقدير الدرجات السبت، الموافق 27 مايو واستمرت لمدة أسبوعين.

طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط 2023

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية يبلغ 94 ألفً طالب وطالبة موزعين على، 397 لجنة بجميع مراكز المحافظة وسيتم إعلان النتيجة بعد الإنتهاء من تقدير الدرجات وجمعها وفور اعتمادها من المحافظ ووضعها على موقع الوزارة وموقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة اسيوط 2023

ترأس عبدالعزيز حسن زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اجتماعًا مع موجهي جميع المواد الدراسية وناقش معهم ضرورة العمل بدقة وتأنٍ في عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في أسيوط، وذلك لصالح الطلاب ولتلبية حقوقهم الكاملة، مع الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة للشفافية ومتابعة تعليمات رؤساء الكنترول والحجرات.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل بدقة وخصوصية في عملية تصحيح الامتحانات، وذلك لخدمة مصلحة الطلاب، حيث بدأت عملية تقدير الدرجات في السبت الماضي، الموافق 27 مايو الجاري، وتجري هذه العملية بمنتهى الدقة والاهتمام بالتفاصيل، وذلك للتأكد من حصول الطلاب على حقوقهم بكاملها.