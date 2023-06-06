التفاصيل الكاملة لتقديم تظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

منذ فتح باب التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحفاظات، يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى معرفة التفاصيل الكاملة لتقديم تظلم، يأتي ذلك عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، حيث يستطيع ولي الأمر التظلم، عقب سداد مبلغ 35 جنيهًا رسوم التظلم على كل مادة يرغب التظلم بها.

الإدارات التعليمية

ويستمر تقديم التظلمات في الإدارات التعليمية لمدة 15 يومًا، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة، خاصة أنه تم البدء في استقبال التظلمات منذ الأحد الماضي 4 يونيو 2023. أنه تم البدء

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

- يجب التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

التوجه إلى قسم شئون الطلبة بالإدارة التعليمية.

- يجب سداد مبلغ 35 جنيهًا رسوم التظلم.

- يجب إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

- توجه الطالب وولي أمره بطلب تظلمات للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

- يسمح للطالب وولي الأمر فقط الاطلاع على أوراق الإجابة خلال إجراء التظلمات.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM عقب الحصول على الشهادة الإعدادية

يجب ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا.

يجب حصول الطالب على الشهادة الإعدادية.

أن يكون الطالب حاصلاً على 98 % وأكثر والدرجة النهائية في مادة من مواد اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات.

حصول الطالب على أكثر من 95 في المائة والدرجة النهائية في مادتين من المواد التي أدى فيها الامتحان اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات

لجتياز الطالب اختبارات من 4 محاور: رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، ويحصل الطالب فيها على درجة تحدد ترتيبه بين الطلاب المتقدمين.

طريقة التقديم في مدارس المتفوقين

التقديم في مدارس المتفوقين إلكترونيًا على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويتم الإعلان عن موعد التقديم من جانب وزارة التعليم.

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

تجدر الإشارة إلى أنه مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في محافظات الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وأسيوط، والأقصر، والفيوم، والغربية، والعبور، والشرقية، وبني سويف، وقنا، والمنيا، وسوهاج، وسرس الليان بالمنوفية، ومدينة السادات بالمنوفية.