بعد الشهادة الإعدادية.. 5 مدارس بديلة للثانوية العامة

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات الجمهورية، يبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن مدارس بديلة للثانوية العامة لاسيما ممن لم يحالفهم الحظ بالحصول على مجموع يؤهلهم لدخول الثانوية العامة.

وكثيرًا ما نجد إقبالًا كبيرًا من جانب طلاب الشهادة الإعدادية على المدارس البديلة للثانوية للعامة، إذ إن من أهم مميزاتها توفير فرص عمل تضمن للأبناء الحصول على راتب ومهنة ثابتة.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أبرز المدارس البديلة للثانوية العامة التي يمكن الالتحاق بها بعد الشهادة الإعدادية:

مدارس البترول:

يمكن للطلاب خريجي الشهادة الإعدادية الالتحاق بمدارس البترول، حيث أنها توفر فرص عمل متميزة لخريجها، وتمتد الدراسة بها 3 سنوت، ومن مميزاتها إمكانية الالتحاق بكلية الهندسة وكلية التربية وكلية التعليم الصناعي عقب التخرج منها وفقا لمجموع الطالب بها.

محافظات توجد بها مدارس البترول:

توجد مدارس البترول بعدة محافظات منها محافظة القاهرة، ومحافظة الإسكندرية، ومحافظة الجيزة، ومحافظة الشرقية، ومحافظة دمياط، ومحافظة بني سويف، ومحافظة المنيا.

تنسيق مدارس البترول:

يبدأ تنسيق مدارس البترول من 260 درجة بالشهادة الإعدادية وفقا لتنسيق مدارس البترول بالعام الماضي وتبدأ مصروفاتها من 1000 جنيه.

مدرسة التمريض:

تعتبر مدارس التمريض من أهم المدارس وأكثرها حبا للطلاب، حيث إنها توفر لهم فرص العمل وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات ويمكن الالتحاق بعدها بكلية التمريض العالي وهي تابعة لوزارة الصحة والإسكان وتمنح الطالب شهادة دبلوم التمريض.

ويعمل خريجو مدارس التمريض بعد الانتهاء من فترة الدراسة في المستشفيات الحكومية ممرضين وممرضات، ومن المقرر خلال الأيام المقبلة أن تعلن إدارة المدارس عن الشروط المطلوبة للتقدم للمدرسة.

المدرسة العسكرية الرياضية:

تقبل المدرسة العسكرية الرياضية الطلاب بعد الشهادة الإعدادية، وتمكن الطلاب بعد التخرج الالتحاق بالعمل في العديد من المجالات كما أنها تسهل للخريجين طريق الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية.

وتمكن المدرسة العسكرية طلابها خلال فترة الدراسة من التدريب في جميع الألعاب الرياضية، كما أنها تقوم بتنمية مهاراتهم ومواهبهم تحت إشراف نخبة من الخبراء المصريين والأجانب في جميع الألعاب.

مدرسة الإنتاج الحربي:

يدرس الطالب في مدرسة الإنتاج الحربي في مجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية، وأعمال السباكة واللحام والتبريد والتكييف وتشكيل المعادن والتركيبات الكهربائية، وميكانيكا السيارات وصناعة الأثاث.

وتقبل المدرسة طبقًا لشروط العام الماضي خريجي الشهادة الإعدادية بمجموع 260 درجة، ومن المقيمين في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح.

مدارس الهيئة العربية للتصنيع:

توفر مدارس الهيئة العربية للتصنيع فرص عمل للخريجين بالمدارس والمصانع الشريكة للمدارس، وتستمر الدراسة بها من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وفقًا للقسم، ويتوفر للمدرسة 32 فرعًا بمختلف المحافظات والمدن بالجمهورية وجميعها تتبع المصانع والمؤسسات الصناعية الشريكة.

تعتمد على التعليم المزدوج بالدراسة بها فتجمع بين الدراسة النظري والعلمي، في مجالات الإلكترونيات والكهرباء، وتعد الدراسة بها مجانية حيث يحصل الطلاب على مكافآت شهرية، ويشترط أن يكون الطالب المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة، وأن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية بمجموع 240 درجة على الأقل، بحسب تنسيق العام الماضي.