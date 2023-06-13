الأرصاد الجوية تُحذر المواطنين.. استمرار تدهور الرؤية الأفقية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاربعاء، مؤكدة أن هناك استمرار تدهور الرؤية الأفقية على عدد من المناطق خلال الفترة الحالية، بسب نشاط الرياح المحملة بالرمال والاتربة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وأشارت الارصاد الجوية، إلى ان تدهور الرؤية الأفقية على عدد من الطرق العامكة والصحراوية، يأتي نتجية هبوب الرياح المحملة بالرمال على كل من شمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء.

الأرصاد الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، ان البلاد تتعرض خلال الساعات الأخيرة لنشاط رياح جنوبية وصلت سرعتها الي 60 كم /الساعة، موجه رسالة تحذيرية للمواطنين خلال الساعات الأخيرة، أنه ولابد أن تتوخي الحيطة والحذر.

وحذرت الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق العامة والسريعة الصحراوية، بسبب إحتمالة تعرض هذه الطرق لمنخفض جوي صحراوي من الصحراء الغربية، ويكون محمل بالرمال والاتربة، كما أن الأرصاد الجوية، شددت على أن هذه الأجواء ستستمر حتي نهاية اليوم.

وكشف الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عبر حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تنوية هام للمواطنين، بسبب تعرض البلاد لأجواء شديدة الحرارة ورمال مثارة على شمال الصعيد، بالإضافة إلى استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية وقد تصل الى حد العاصفة على بعض المناطق.

الأرصاد الجوية

ونوهت الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تتقدم نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة خلال الفترة القليلة القادمة لتؤثر على مناطق من خليج السويس، أما بالنسبة للقاهره الكبرى، سيكون هناك نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة لا تصل إلى حد العاصفة.

وأرجعت الأرصاد الجوية اضطراب حالة الطقس بسبب التأثر بمنخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، بجانب كتل هوائية جنوبية غربية، تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى العاصفة الترابية .

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا) على القاهرة 36 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وسوف تشهد محافظات الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 44 درجة.