الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

هيئة الأرصاد الجوية تحذر مواطني سكان 5 مناطق

نشاط رياح
نشاط رياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية  المواطنين لشمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى بداية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة الآن على هذه المناطق، ومن المتوقع أن تزداد شدتها مع تقدم الوقت لتعمل على تدهور مستوى الرؤية الأفقية، وتصل إلى حد العاصفة على بعض من هذه المناطق سالفة الذكر.

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سقوط أمطار ورياح محملة بالأتربة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء:

 -القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 24 درجة.

 -الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

 -مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة.

 -سوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

 -قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

 -أسوان العظمى 44 درجة والصغرى  28 درجة.

 

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

 

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمامًا على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

 

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

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حار نهارًا معتدل ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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