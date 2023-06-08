الأرصاد الجوية توجه نصائح لمواجهة العاصفة الترابية

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، وتعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، وتتكون السحب الرعدية على شمال البلاد من الساحل الشمالي حتي شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار، وتنشط الرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة ويبقي التحذير من الرياح الهابطة من السحب الرعدية التي تنخفض على إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق.

انعدام الرؤية

ماذا تفعل اذا تعرضت لعاصفة ترابية انخفضت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة والرمال المثارة؟.. الأرصاد الجوية تكشف

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير عادة نتيجة الرمال المثارة الناتجة عن الرياح الهابطة من السحاب الرعدية أو المنخفضات الحرارية والتدرج الكبير في الضغط الجوي، وقدمت "الأرصاد الجوية" عدد من النصائح للمواطنين حال انخفاض الرؤية بسبب الأتربة والرمال:

ــ وضع الكمامة علي الأنف والفم، وحال عدم وجود الكمامة يمكنكم وضع عدد من المناديل على الفم والأفم

2ـ احمي عينيك قدر الإمكان

3ـ حاول اللجوء إلى أي مكان والاحتماء من الأتربة ومن سرعات الرياح العالية

وإليكم عدد من لقائدي المركبات على الطرق السريعة حال تعرضهم لعاصفة ترابية:

1ـ تجنب القيادة في العاصفة الترابية أو خلالها، وإذا واجهت عاصفة ترابية، فتحقق على الفور من حركة المرور حول مركبتك (من الأمام والخلف والجانب)، مع تهدئة سرعة السيارة، وانسحب من الطريق بأمان ولا تنتظر حتي تدهور الرؤية الأفقية ويؤدي ذلك الي صعوبة الانسحاب.

2ـ انسحب من الطرق التي بها عاصفة ترابية سريعا وأخرج من الطريق السريع ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تمر العاصفة، ويجب أن يكون قائدي المركبات على دراية خاصة بالظروف الجوية المتغيرة والسفر بسرعات منخفضة.

ونوهت الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة.

وفي سياق ذلك طالبت الأرصاد من المواطنين، بعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة، فضلًا عن الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار وترك مسافات آمنة بين السيارات وإضاءة الكشافات، يأتي ذلك لتجنب حدوث أي مخطر تهدد حياة المواطنين.