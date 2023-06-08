الأرصاد الجوية تُحذر من الطقس السيء.. أمطار غزيرة على الصعيد

حالة من سوء الأحوال الجوية تضرب البلاد خلال الفترة الحالية، من سقوط أمطار خفيفية وارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال، وكشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن طقس غدًا، محذرة من العاصفة الترابية التي من الممكن أن تتضرب البلاد.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مشددة أن هناك عدد من المناطق من شمال الصعيد تتعرض للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية وتؤدى إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن شمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية، حيث تشير أخر صور للأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتتعرض عدد من المحافظات المصرية خلال الفترة الحالية لحالة من سوء الأحوال الجوية، من انتشار الرياح المحملة بالرمال والاتربة وارتفاع درجات الحرارة، كما أنه وبحسب محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصلت الرؤية الأفقية الآن على اسوان إلى 2000 متر، والاقصر وصلت الرؤية الأفقية بها لـ٤٠٠٠متر بسبب الرمال والأتربة المثاره.

ونوهت الأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة.

وتتعرض محافظة المنيا، منذ قليل لحالة من سقوط أمطار غزيرة، والتي ضربت عدد من المناطق بالمحافظة، وسبق هذه الحالة نشاط رياح شديدة محملة بالأتربة والرمال، كما كانت حالة الطقس منذ الصباح الباكر غير مستقرة ولم تظهر الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث غطت الأتربة والرمال السماء.

وفي سياق ذلك طالبت الأرصاد من المواطنين، بعدم الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو الأشجار المرتفعة، فضلًا عن الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار وترك مسافات آمنة بين السيارات وإضاءة الكشافات، يأتي ذلك لتجنب حدوث أي مخطر تهدد حياة المواطنين.

تقلبات حالة الطقس

فئات ممنوعة من مغادرة المنزل خلال العاصفة الترابية

وفي إطار ما يحدث من تقلبات للطقس، هناك بعض الفئات ممنوعة من مغادرة المنزل خلال العاصفة الترابية، وهم مرضى الحساسية، فضلاً عن مرضى الجيوب الأنفية، ومن يعانون من التهاب الأنف التحسسي، ومن أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، وكبار السن، والأطفال.