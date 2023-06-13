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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وفاة تلميذ كفيف حاصل على المركز الأول في الابتدائية الأزهرية بالغربية

التلميذ مصطفى مصطفى
التلميذ مصطفى مصطفى أحمد الحاصل على المركز الأول

 رحل عن عالمنا، التلميذ مصطفى الحاصل على المركز أول مكفوفين في الشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة الأزهرية بالغربية، قبل أيام من ظهور النتيجة لتكتشف الأسرة أن طفلهم الأول على المنطقة.

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 وقدم أهالي المنطقة العزاء في التلميذ مصطفى مصطفى أحمد مصطفى مرة، الحاصل على المركز الأول في الشهادة الابتدائية بمنطقة الغربية الأزهرية.

 

 ونعى الشيخ عبداللطيف طلحة، مدير عام منطقة الغربية الأزهرية، والوفد المرافق له اليوم، وقدم واجب العزاء والمواساة في وفاة الطالب مصطفى مصطفى أحمد مرة الأول على مستوى المنطقة كفيف في الشهادة الابتدائية.

 

 ودعا رئيس منطقة الغربية الأزهرية، المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

 ونعى أهالي القرية الطالب مصطفى، مؤكدين أنه كان نعم الطالب المتفوق حيث كان من حفظة القرآن الكريم، وكان يتمنى أن يحقق حلمه في الالتحاق بكلية الطب قائلين: ملحقش يفرح بنتيجته.

 

 وأكد الأهالي أن الطالب توفي قبل اعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية مكفوفين بمحافظة الغربية، التي حصل فيها على المركز الأول.

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