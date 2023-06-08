الشرقية الأزهرية تختتم امتحانات الشهادة الثانوية للأسبوع الأول

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتظام لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ليوم الخميس، بكافة اللجان الامتحانية بمنطقة الشرقية.

توفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب

واطمأن رئيس أزهر الشرقية، على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، وتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأدى طلاب الشهادة الثانوية للقسم الأدبي امتحان البلاغة، لافتا إلى أن غرفة المتابعة الفرعية لم تسجل أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.