حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب في القاهرة استعدادًا لعيد الأضحى

تنفيذاً لتوجهات الدولة فى سبيل ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها ، وبناءاً على تكليفات المهندس مصطفى احمد الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، وكثف قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة متمثلاً فى إدارات (التوعية واستطلاع الرأى والمشاركة المجتمعية) حملاته التوعوية قبيل حلول عيد الاضحي المبارك.

واستعدادًا لعيد الأضحى شملت الحملات جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة، وفي إطار خطة الشركة لرفع حالة الإستعدادات القصوى لإستقبال عيد الأضحي المبارك حيث تم تنفيذ عدد من حملات التوعية وندوات التثقيف لأصحاب محال الجزارة والمارة بالأسواق، ضمن برنامج توعوي مكثف لتوعية المواطنين بعدم الإسراف في المياه وترشيد استهلاكها وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي، وتعزيز المسؤولية تجاه كل نقطة مياه.

إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحى

وقد تضمنت الحملات قوافل طبية بمراكز طب الأسرة ، بالإضافة لعقد لقاءات توعوية بالكنائس . ونشر إرشادات للطرق السليمة والآمنة لجمع مخلفات الأضاحى والتخلص منها وإلقائها في الأماكن المخصصة وعدم إلقائها فى بالوعات الصرف الصحى ، لتنبيه المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة التعامل بشكل صحيح مع مخلفات الاضاحى.

كما شملت انشطة وخطط التوعية استهداف المكتبات العامة للتركيز على النشئ الصغير، و غرس المفاهيم الصحيحة والإيجابية في ثقافتهم، والتوعية بالحفاظ على المياه.

وبالتوازي عُقدت لقاءات وندوات بالجمعيات الأهلية بكافة الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة وإجراء استطلاعات رأى للمواطنين للتعرف على مدى رضائهم عن الخدمات التى تقدمها الشركة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضرورة تكثيف حملات التوعية المختلفة قبيل عيد الأضحى المبارك، تزامنا مع زيادة استهلاك المياه، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي.

كما اوضح سيادته انه قد تم إعلان حالة الطوارىء بالخط الساخن 125 علي مدار الساعة لتلقي استفسارات المواطنين وشكواهم المختلفة وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أي أعطال بالمحطات أو اعمال طارئة او ازمات قد تحدث.