مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين قبل عيد الأضحى

يبحث الكثير عن مرتبات شهر يونيو في مصر 2023، إذ سيجري صرفها لكل الجهات الإدارية في الموعد الذي حددته وزارة المالية يوم الأحد 18 يونيو 2023، وتستمر صرف مرتبات شهر يونيو حتى الخميس 22 من الشهر ذاته.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو يوم الأحد الموافق 18-6-2023 للوزارات التالية: (القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، وجميع الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

الهيئات المستقلة والجهات التي تصرف مرتبات شهر يونيو الأحد الموافق 18 يونيو 2023.

(مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات).

مرتبات شهر يونيو يوم الاثنين 19 يونيو للمعلمين والجهات والوزارات التالية:

(التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).