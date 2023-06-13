تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم قبل أيام عيد الأضحى المبارك

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتستعد الحكومة للعيد بطرح كميات كبيرة من السلع واللحوم عبر المنافذ المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة تقل عن نظيراتها بالأسواق المحلية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل علي تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناسئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلًا عن إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتعاقد على توريد لحوم حية من جيبوتي ووصلت أول شحنة منذ أيام، إضافة إلى استئناف توريد اللحوم من السودان بمعدل 150 رأس يوميا يتم نقلها بالصنادل في النيل إلى أسوان.

وأوضح المصيلحي أنه تم التعاقد على لحوم مجمدة من البرازيل والهند لزيادة المطروح في الأسواق خلال الفترة القادمة، إضافة الي مع وزارة الأوقاف لتنفيذ صكوك.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء أحمد حسانين، وجود تعاون وثيق بين الشركة المصرية السودانية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد على استيراد 25 ألف رأس ماشية حية من مناشئ مختلفة بدول افريقيا إضافة إلى الهند لاستيراد اللحوم المبردة منها.

توافر اللحوم والسلع

وأكد المهندس عادل رشدي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل أن توجيهات وزير التموين ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقضى بالمرور اليوم على المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر اللحوم والسلع استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأضاف المهندس عادل رشدي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تجري استعدادات علي قدمًا وساق لتأمين كميات كبيرة من الأصناف الأساسية بفروع شركة النيل.

وأوضح رشدي أنه يتم ضخ جميع أنواع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، حيث يتم توفير 100 ذبيحة سودانية يوميا بسعر 195 جنيها للكيلو، إضافة إلى 250 طنا من اللحوم البرازيلي المجمدة، وكذلك كميات كبيرة من الدواجن.

وأشار إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أنه جاري مضاعفة كميات اللحوم التي يتم طرحها بالمنافذ خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للعيد، مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلي الموانئ ثم المحاجر ومنها إلي المنافذ.

أضاف انه يتم أيضا ضخ 130 طن من السكر بمنافذ المجمعات بالإضافة إلي فروع جمعيتي، وكميات تتراوح من 8 إلي 10 أطنان دقيق، و12 الف كرتونة زيت تمويني بخلاف 400 كرتونة اخري عباد وذرة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إلي أنه يتم توفير 150 طن أرز بلدي بسعر 25 جنيها، بالإضافة إلي استلام 600 طن حصة إضافية من الأرز الهندي خلال شهر مايو الماضي، بسعر 20 جنيها للكيلو.

واكد رشدي أنه يتم المرور علي فروع الشركة للتأكد من توافر اللحوم بالكميات المناسبة علي ان يكون ذلك بشكل مستمر علي يوميا، وشدد علي جميع العاملين بالفروع بحسن معاملة الجمهور.