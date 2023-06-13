الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بمناسبة صوم الرسل

كنيسة القديس أثناسيوس الرسولي تستضيف فعاليات روحية

الكنيسة القبطية
الكنيسة القبطية

تستضيف كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي بالنعام التابعة للأقباط الأرثوذكس، غدًا الأربعاء، طقوس وفعاليات روحية خاصة بمناسبة فترة صوم الرسل ذلك بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

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يفتتح اللقاء خورس الشمامسة وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور   وتقديم الحمل، ذلك بمشاركة  والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

دقت الكنائس اجراسها احتفالا  بعدد من المناسبات منها احياء ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية  وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار  هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يرشده للهروب الى مصر وتعيش  الكنائس هذه الفترة صوم الرسللذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد

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الجريدة الورقية