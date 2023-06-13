كنيسة الملاك ميخائيل تقيم فعاليات خاصة بمناسبة "عشية ابي سيفين"

تقيم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الخميس، فعاليات عشية عيد القديس أبي سيفين، ذلك خلال برنامج النهضة الروحية لشفيعها بدءًا من الساعة السابعة حتى التاسعة والنصف مساءً.

تبدأ الكنيسة فعاليات اللقاء بإقامة طقس العشية وتلاوة أيات من الكتاب المقدس تستمر حتى إقامة القداس وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

تفيض الكنيسة بعدد كبير منن الأباء والقديسين ولعل لهذا القديس مكانة خاصة باعتياره من الشخصيات المسيحية المؤثرة وهو من مواليد مدينة رومية من أبوين وثنيين قبل أن يصيرا مسيحيين، أخذ اسم "فيلوباتير" بعد دخوله المسيحية وتلقى تعاليم المبادئ العقائدية، وعندما بلغ سن السابعة عشر عامًا من عمره التحق بجيش الإمبراطورية الرومانية بمصر المعروف حينها بقوته الغشيمة، ونال القديس المُلقب بـ"أبى سيفين" شهرة عالية كمبارز بالسيف وبارعًا فى التخطيط الحربي.

تروي الكتب التاريخية أن هذا القديس كان من المقربين للملك داكيوس الوثنى وتروى الكتب التراثية أنه عندما طلب منه الملك أن يبخر للأوثان هو وعسكره، رفض بكل شجاعة بسبب إيمانه فتعذب بأشد الطرق وقُتل بصورة وحشية.