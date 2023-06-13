الأنبا مرقس يترأس الأنشطة الروحية بكنيسة تريزا الطفل (شاهد)

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، الأنشطة الروحية بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، في ديروط.

استهل الأنبا مرقس اللقاء باقامة صلاة القداس الإلهي، وفق الطقوس الكاثوليكية المتملة في رفع البخور وتقديم الذبيحة الإلهية، بمشاركة القمص كيرلس عازر، وكيل المطرانية، والقمص أنطونيوس بشاي، راعي الكنيسة، وراهبات القديسة حنة.

عقب الصلوات القاء كلمة روحية تحدث الأب المطران حول شعاره الأسقفي "لمجد الله"، داعيًا أبناء الرعية الكنيسة، من أجل عمل كل شيء في حياتهم، لمجد الله.

واختتم الأب الراعي هذا اللقاء بتقديم التهنئة إلى صاحب النيافة، بالسيامة الأسقفية، ثم اجتمع الأنبا مرقس، بمسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث تمت مناقشة عدد من الأمور الهامة، عقبها جوله تفقدية لبعض الأماكن الخاصة بالرعية، تخللت مناقشات لوضع رؤية مستقبلية للإيبارشية.