احتفالية خاصة بـ" القديس أبوسيفين"كنيسة مارمينا والبابا كيرلس

تنظم كنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس التابعة للأقباط الأرثوذكس في مدينة نصر، الخميس، طقوس روحية احتفالية بمناسبة تذكار نقل أعضاء الشهيد أبو سيفين بمقرها بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

انشطة روحية في كنيسة مارمينا والبابا كيرلس

بتسهل اللقاء بإقامة طقس القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين.

القديس أبوسيفين في الكنيسة القبطية

يعد هذا القديس أحد الشخصيات المسيحية من مواليد مدينة رومية من أبوين وثنيين قبل أن يصيرا مسيحيين، أخذ اسم "فيلوباتير" بعد دخوله المسيحية وتلقى تعاليم المبادئ العقائدية، وعندما بلغ سن السابعة عشر عامًا من عمره التحق بجيش الإمبراطورية الرومانية بمصر المعروف حينها بقوته الغشيمة، ونال القديس المُلقب بـ"أبى سيفين" شهرة عالية كمبارز بالسيف وبارعًا فى التخطيط الحربي، وكان هذا القديس من المقربين للملك داكيوس الوثنى وتروى الكتب التراثية أنه عندما طلب منه الملك أن يبخر للأوثان هو وعسكره، رفض بكل شجاعة بسبب إيمانه فتعذب بأشد الطرق وقُتل بصورة وحشية.

مناسبات في الكنائس القبطية

تعيش الكنائس القبطية هذه الفترة صوم الرسل وهو أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).