تفاصيل "الحوار العربي الأوروبي" الثامن بالهيئة القبطية الإنجيلية

يترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا الأربعاء، أولى فعاليات الحوار العربي الأوروبي الثامن بالهيئة بعنوان "الدين والمجتمع" بمشاركة ١٧ دولة عربية وعالمية، وذلك بمقرها في منطقة النزهه بمصر الجديدة.

يفتتح الحوار العربي الأوروبي بحضور السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ويشارك رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب وسفير السويد، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، وعدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية واكاديميين.

وأعرب القس أندرية زكي عن سعادته باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة،وقال: "نرحب بجميع ضيوف مصر من الإتحاد الأوروبي وروسيا والوطن العربي، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا".

مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا

أكد رئيس الإنجيلية، قائلًا: "نسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا".

ومن جانبها قالت الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية:" أن فعاليات الحوار العربي الأوروبي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل 16 يونيو الجاري، وذلك من أجل مناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية".

وأضافت أن منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية يجمع أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "مصر السعودية والعراق والاردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".