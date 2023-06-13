كنيسة مارجرجس تحتفل بالذكرى الـ42 على سيامة القمص إبرام عزيز

تحتفل كنيسة الشهيد مارجرجس والأنبا ابرام التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس في مصر الجديدة، غدًا الأربعاء، بالذكرى الـ42 على السيامة الكهنوتية لكاهنها القمص إبرام عزيز.

احتفالات وتهنئة بمناسبة ذكرى السيامة الكهنوتية

عبرت الكنيسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن محبتها وتقديرها لدور هذا الأب الراعي الذي تولى خدمة المذبح المقدس في تاريخ 14 يونيو من عام 1981، كما تمنت في منشور لها أن تديم رعايته للكنيسة وشعبها سنوات مديدة.

تأتي ذكرى سيامة الأب الكاهن مع فترة صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).