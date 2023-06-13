فعالياتان في كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم بمناسبة صوم الرسل

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تفتح كنيسة مارجرجس والأنبا إبرآم، غدًا الأربعاء، لاستقبال أعداد من الأقباط الأرثوذكس للمشاركة في فعاليات روحية بمناسبة فترة صوم الرسل الأوائل، وذلك بمقرها في مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.



بتسهل خورس الشمامسة اللقاء باقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الاباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين ويقدم اليوم على فعالياتين بين مذبح مارجرجس بدءًا من الساعة السادسة حتى الثامنة والنصف صباحًا، وعلى مذبح الأنبا ابرام من الثامنة حتى العاشرة صباحًا.



تعيش الكنائس القبطية هذه الفترة صوم الرسل وهو أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).