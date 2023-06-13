خبير تحكيمي : حسين الشحات أستحق الطرد أمام بنهائي إفريقيا

كشف محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمى ان حسين الشحات لاعب فريق الاهلى كان يستحق الطرد أمام الوداد المغربى عقب التعدى على الحكم بشكل غير لائق و على تقرير الحكم سوف كان يعرضه للايقاف لمدة كبيرة عن خوض مباريات أفريقيا و النادى الاهلى قام بتوقيع غرامة مالية عليه بسبب هذه الامور .

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محمد صلاح عبد الفتاح : الحكم الليبى الذي أدار مباراة الذهاب أفضل من باملاك تيسيما

وأضاف محمد صلاح عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " الحكم الليبى معتز إبراهيم الذى ادار مباراة الذهاب التى اقيمت فى القاهرة كان أفضل من الأثيوبي باملاك تيسيما الذى ادار مباراة أمس " .

وأشار محمد صلاح عبد الفتاح قائلا " الحكم الاثيوبى لم يعتزل التحكيم كما يقال و يتواجد فى قائمة الحكام المحترفين و يتبقى له موسمين على الاقل و لكن مستواه الفنى لا يليق بإدارة المباراة النهائية " .

وفي سياق آخر قال الشحات عقب التتويج باللقب الافريقى: «عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي بالقاهرة في ذهاب نهائي ‏البطولة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف كان لدينا ثقة كبيرة أن الفريق قادر على التتويج ‏باللقب، وجئنا إلى المغرب بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق اللقب، واستطعنا أن ‏نعوض تأخرنا ونسجل هدف التعادل ونتوج باللقب من المغرب».‏

حسين الشحات : طموحات الأهلي لا تتوقف عند التتويج بدوري الأبطال

وأوضح لاعب الأهلي أن طموحات اللاعبين لا تتوقف عند التتويج ببطولة، وأن الفريق ‏مستمر في تحقيق أهدافه والتتويج بالألقاب مع النادي.‏

وأشار الشحات إلى أن الأهلي دائمًا ما يكون عند حسن ظن جماهيره ومحبيه الداعمين له ‏خلال مشواره في كل البطولات.‏

واختتم حسين الشحات تصريحاته بالتأكيد أن لقب دوري الأبطال يعيد الفريق من جديد ‏إلى التواجد في كأس العالم للأندية وفي المكانة التي يستحقها الفريق، وأن جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني لديهم الإصرار في حصد كل البطولات المقبلة.‏

ويذكر أن الأهلي نجح في التتويج بلقب دوري ابطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023 بعدما تعادل مع الوداد المغربي بهدف لمثله وغاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.