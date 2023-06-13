أحمد كشري: الأهلي حقق المطلوب أمام الوداد رغم غياب الفنيات

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن فريق الأهلي حقق المطلوب في مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.



وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"من وجهة نظري أن مباراة الأهلي والوداد كانت خالية من الفنيات وهو ما عاب على الفريقين وهو حال مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:"فريق الأهلي حقق المطلوب من المباراة بالتعادل الإيجابي واقتناص لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه ".

وأضاف كشري: " من وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعد مباراة قوية أمس في ملعب مركب محمد الخامس ".

وأتم:" فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام الوداد المغربي في عقر داره ووسط جمهور كبير حضر لمؤزارة الوداد في مباراة الأمس ".

محمد شوقي: لاعبو الأهلي يقاتلون من اجل النادي

على جانب آخر أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تحكمه لوائح خاصة بالمكافآت الخاصة باللاعبين، هناك معايير واضحة، واللاعبين يقاتلون من أجل مصلحة النادي وليس من أجل المال".

وأضاف: "دائمًا، النادي الأهلي له تقاليد ومبادئ خاصة، وعضو مجلس الإدارة الذي يتواجد في رئاسة البعثة لنهائي أي بطولة، هو من يتواجد في مراسم التتويج، وحسام غالي حاول مع الخطيب لكي يتواجد في منصة التتويج ولكنه رفض وأصر على وجود غالي، وهذا هو النادي الأهلي".

وزاد: "الخطيب اصر على تحية الجمهور رغم معاناته من آلام في قدمه، وذهبنا جميعًا لتحية الجماهير التي تواجدات في استاد محمد الخامس، والتي دعمت وساندت اللاعبين والجهاز الفني، ودائما نحترم الجماهير الأهلاوية التي تؤازر النادي، نعرف قدر جماهيرنا".

وأكمل: "كان هناك انضباط شديد في معسكر الأهلي، والهدف كان ابعاد الفريق عن أي عوامل قد تؤثر عليهم، وقمنا باختيار الفندق وملاعب التدريب".