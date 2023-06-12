خبز الفقراء في مقدمة أولويات برنامج ترشح الدكتور يمامة لرئاسة الجمهورية

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه لم يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن، ولم يستبعد إعلان ذلك قريبا بعد مناقشة الأمر داخل الحزب، مضيفًا أنه سيجتمع مع شباب الحزب يوم الخميس وسيناقش معهم فكرة ترشحه للرئاسة.

وأضاف الدكتور يمامة خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" اليوم الإثنين، أن "الغلابة" في مقدمة أولوياته إذا أعلن ترشحه بانتخابات رئاسة الجمهورية، موضحًا أن دعم الخبز موجود لكن سيعمل على زيادته وتوسيع القاعدة.

وأشار إلى أنه يعلم بوجود بعض المستغلين لدعم الدولة، ولكن هذا لا يعنى عدم توسيع الدعم وإيصاله إلى الفئات المستحقة.

وتابع رئيس حزب الوفد إلى أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، فطالبوه بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا "60 عضوا" وافقوا على ترشحه.

ووضع حزب الوفد خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي اجتماعيا ومصرفيا وماليًا، تأتي في مقدمتها التركيز على دعم الفقراء وتوسيع رقعة الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطن بشرط وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.

ويمتلك حزب الوفد رؤية واضحة للنهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية في القطاعين العام والخاص، وهذا منهج الوفد منذ أن تم تأسيسه.

وبالرغم من الشائعات التي تخرج من حين لاَخر بشأن المساس بمنظومة الخبز وارتفاع سعر رغيف العيش، إلا أن الحكومة حافظت على سعر الخبز المدعم، على عكس الارتفاع فى سعر القمح العالمى، وتدخلت لتحديد سعر الخبز الحر الذى يستفيد منه شريحة كبيرة من المواطنين.

وكشف تقريرخطة الحكومة، أن نسبة المستفيدين من دعم الخبر، بلغت 71 مليون مستفيد من الدعم، حيث جاء أكثر من ضعف عدد الفقراء الذي يستفيد من الخبز المدعم، وذلك في ظل الوتيرة المتسارعة للزيادة السكانية.