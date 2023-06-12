عاجل
د. عبد السند يمامة : الغلابة في مقدمة أولوياتي إذا ترشحت للرئاسة رئيس حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور الحالي وإزالة ما به من عوار
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

د.عبد السند يمامة : لا يوجد إخوان في حزب الوفد ونرفض عودتهم للمشهد السياسي

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لا يوجد إخوان ضمن أعضاء الحزب الوفدي العريق، قائلا: "لا يوجد أي عضو في الحزب من الإخوان ولن يكون".

وأوضح يمامة، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" أن أعضاء حزب الوفد يتناقشون ويتجاذبون ولكن لا يوجد بينهم أي منتسب لجماعة الإخوان، معلنا رفضه عودة الإخوان إلى المشهد السياسي.

txt

د. عبدالسند يمامة: حزب الوفد ليس جمعية خيرية وله تراث رئاسي عريق

txt

رئيس حزب الوفد يتطلع لانتخابات رئاسية حقيقية

txt

حزب الوفد: يجب أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالسياحة الدينية

عبد السند يمامة: حزب الوفد تراث رئاسي عريق

وكان رئيس حزب الوفد، قال أعلن أن الحزب ليس جمعية خيرية بل له تراث رئاسي عريق، موضحا أنه عضو في الحزب منذ 20 عامًا، وأنه شاهد على الانتخابات الرئاسية السابقة ووقتها طالبت الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق بالترشح فيها باعتبارها فرصة ذهبية لحزب الوفد.

وأشار عبد السند يمامة، إلى أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، ففوجئ بمطالبتهم له بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا وافقوا على ترشحه.

مواد متعلقة

د. عبدالسند يمامة: حزب الوفد ليس جمعية خيرية وله تراث رئاسي عريق

رئيس حزب الوفد يرفض أن يكون وسيطًا في المشهد السياسي

يمامة: حزب الوفد يملك رؤية اقتصادية قوية للخروج من الأزمة الحالية

د. عبد السند يمامة يكرم العمال الوفديين.. صور

حزب الوفد: يجب أن تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالسياحة الدينية

عبد السند يمامة: الوفد قادر على وضع رؤية لحل الأزمة الاقتصادية في مصر

د. عبد السند يمامة: لا سياسة بدون أحزاب (فيديو)
الجريدة الورقية