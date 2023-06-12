د.عبد السند يمامة : لا يوجد إخوان في حزب الوفد ونرفض عودتهم للمشهد السياسي

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لا يوجد إخوان ضمن أعضاء الحزب الوفدي العريق، قائلا: "لا يوجد أي عضو في الحزب من الإخوان ولن يكون".

وأوضح يمامة، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" أن أعضاء حزب الوفد يتناقشون ويتجاذبون ولكن لا يوجد بينهم أي منتسب لجماعة الإخوان، معلنا رفضه عودة الإخوان إلى المشهد السياسي.

عبد السند يمامة: حزب الوفد تراث رئاسي عريق

وكان رئيس حزب الوفد، قال أعلن أن الحزب ليس جمعية خيرية بل له تراث رئاسي عريق، موضحا أنه عضو في الحزب منذ 20 عامًا، وأنه شاهد على الانتخابات الرئاسية السابقة ووقتها طالبت الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق بالترشح فيها باعتبارها فرصة ذهبية لحزب الوفد.

وأشار عبد السند يمامة، إلى أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، ففوجئ بمطالبتهم له بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا وافقوا على ترشحه.