الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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د. عبدالسند يمامة يحسم جدلية الانتخابات الرئاسية المبكرة .. فيديو

د. عبدالسند يمامة
د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

حسم د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، جدلية ما يطلق عليه الانتخابات الرئاسية المبكرة، مؤكدًا أن المصطلح لم يرد إلا في نص واحد في الدستور في المادة 161 التي تتعلق بحالة طلب سحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد تقديمه من أعضاء مجلس النواب بنسبة 50% وموافقة الثلثين عليه.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن البعض تحدث عن أن الانتخابات في نهاية العام الحالي والآخر قال إنها في بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن النص واضح في المادة 140؛ إذ تنص على أن انتخابات الرئاسة تجرى قبل 4 أشهر على الأقل من انتهاء المدة الرئاسية الحالية.

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ونوه إلى أنه لو أجريت الانتخابات في 3 أبريل من العام المقبل فمن الممكن عقدها بداية من 3 ديسمبر العام الحالي، مشيرًا إلى أن عبارة(على الأقل) تعني أنه من الممكن إجرائها قبل 3 ديسمبر بحيث تكون المدة أكثر من 4 أشهر.

وأكد أن الهيئة المشرفة على الانتخابات تتشكل من مجموعة قضائية ذات مستوى رفيع، إذ تتكون من نائبين من محكمة النقض ونائبين من رؤساء محاكم الاستئناف ونائبين من النيابة الإدارية ونائبين من مجلس الدولة ونائبين من قضايا الدولة وتشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، منوها إلى أنها صاحبة الاختصاص ولا يجوز الاعتداء على دورها الرصين.

 

 

 

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