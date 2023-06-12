رسميا ..أبها يتعاقد مع مدرب منتخب بولندا

أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة أحمد بن إبراهيم الحديثي التعاقد مع البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش لتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلفًا لرويل كومانس.

إقرأ أيضًا..

وكتب الحساب الرسمي لنادي نادي أبها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " وقعت إدارة ‎نادي أبها عقداً مع المدرب البولندي " تشيسلاف ميشنيفيتش " لتدريب الفريق الأول لكرة القدم ..متمنين له التوفيق ".

أبرز محطات تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني الجديد لأبها

وسبق لميشنيفيتش صاحب الـ53 عاما تولى قيادة المنتخب البولندي في كأس العالم قطر 2022 ، كما تولى قيادة عدد كبير من الأندية ويأتي على رأسها : " ليخ بوزنان ، لوبين ، بروك بات.



أبرز إنجازات تشيسلاف ميشنيفيتش

أبرز محطات تشيسلاف ميشنيفيتش



حقق المدرب ميشنيفيتش كأس بولندا مع ليخ بوزنان موسم 2004 -2003 ، وكأس السوبر البولندي بنفس الموسم.

كما توج مع لوبين بلقب السوبر البولندي موسم 2008-2007 ، وخلال مسيرته مع منتخب بولندا شارك في كأس الاتحاد الأوروبي 2020-2021 ، بجانب المشاركة في تصفيات كأس أوروبا تحت 21 سنة.

ونجح المدرب في تحقيق الدوري البولندي مع فريق ليجيا أرسو موسم 2020-2021.

ترتيب أبها في الدوري السعودي

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها منافسات الموسم الماضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم المنقضي 2022-2023 في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة متساويًا مع الفيحاء في عدد النقاط، جمع الفريق نقاطه من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 مواجهات وتلقي الفريق 17 هزيمة منذ إنطلاق المسابقة.



وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول ستيفن جيرارد نجم ليفربول ومدرب أستون فيلا السابق إلى الدمام تمهيدًا لتوليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فإن إدارة نادي الاتفاق السعودي توصلت إلى اتفاق نهائي مع جيرارد لتدريب الفرسان بداية من الموسم المقبل.

وخلال الساعات الماضية انتشرت العديد من الصور لوصول المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد إلى الدمام تمهيدًا لإنهاء اتفاقه مع إدارة نادي الاتفاق السعودي.

وكانت إدارة نادي أستون فيلا الإنجليزي أعلنت إقالة ستيفن جيرارد فى أكتوبر الماضي 2022 وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق.