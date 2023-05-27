الهلال يهزم أبها بثلاثية في الدوري السعودي

فاز فريق الهلال على أبها بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

أهداف الهلال جاءت بتوقيع كل من محمد القحطاني وأوديون إيجالو وعبدالله الحمدان.

بهذه النتيجة صعد الهلال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة ويليه الشباب رابعا بفارق نقطتين.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عاما إذ يعود أخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

6 أندية عالمية تنافس الهلال على ضم دي ماريا

دخلت ستة أندية عالمية في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك للحصول عليه قبل الانتقال والتوقيع لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ولن يجدد اللاعب عقده مع البيانكونيري، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الإيطالي.



6 أندية تنافس الهلال على ضم دي ماريا



أكدت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة الإيطالي مهتم بالتعاقد مع دي ماريا في يونيو المقبل، والذي يضع الفريق الإسباني في منافسة مع فريق الهلال السعودي للحصول على خدمات اللاعب مقابل 5 أندية أخرى.

كان نادي الاتحاد السعودي ضمن المهتمين بالحصول على خدمات دي ماريا، لكنه قد ينسحب بسبب راتب اللاعب ووجود أندية أوروبية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب أيضًا.