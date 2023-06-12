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د. عبد السند يمامة : الغلابة في مقدمة أولوياتي إذا ترشحت للرئاسة رئيس حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور الحالي وإزالة ما به من عوار
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

د. عبد السند يمامة : الغلابة في مقدمة أولوياتي إذا ترشحت للرئاسة

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن "الغلابة" في مقدمة أولوياته إذا أعلن ترشحه بانتخابات الرئاسة، موضحًا أن دعم الخبز موجود لكن سيعمل على زيادته وتوسيع القاعدة.

وأضاف يمامة، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" اليوم الإثنين، أنه يعلم بوجود بعض المستغلين لدعم الدولة، ولكن يجب توسيع الدعم من أجل إيصاله إلى الفئات المستحقة.

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رئيس حزب الوفد يطالب بتعديل الدستور الحالي وإزالة ما به من عوار

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عبد السند يمامة: سأعلن ترشحي للرئاسة قريبا

وأوضح أنه لم يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن وسيعلن عنه قريبا بعد مناقشة الأمر مع بعض المقربين، مضيفًا أنه سيجتمع مع الشباب يوم الخميس وسيناقش معهم أيضًا فكرة ترشحه للرئاسة.

وأشار عبد السند يمامة، إلى أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، ففوجئ بمطالبتهم له بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا وافقوا على ترشحه.

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