د. عبد السند يمامة : الغلابة في مقدمة أولوياتي إذا ترشحت للرئاسة

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن "الغلابة" في مقدمة أولوياته إذا أعلن ترشحه بانتخابات الرئاسة، موضحًا أن دعم الخبز موجود لكن سيعمل على زيادته وتوسيع القاعدة.

وأضاف يمامة، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" اليوم الإثنين، أنه يعلم بوجود بعض المستغلين لدعم الدولة، ولكن يجب توسيع الدعم من أجل إيصاله إلى الفئات المستحقة.

عبد السند يمامة: سأعلن ترشحي للرئاسة قريبا

وأوضح أنه لم يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية حتى الآن وسيعلن عنه قريبا بعد مناقشة الأمر مع بعض المقربين، مضيفًا أنه سيجتمع مع الشباب يوم الخميس وسيناقش معهم أيضًا فكرة ترشحه للرئاسة.

وأشار عبد السند يمامة، إلى أنه جلس مع أعضاء الهيئة العليا واقترح عليهم خوض الانتخابات، ففوجئ بمطالبتهم له بالترشح، مؤكدًا أن 53 عضوا من الهيئة العليا وافقوا على ترشحه.